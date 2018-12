Im Februar lehnte sich Audi-Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch im WirtschaftsWoche-Interview weit aus dem Fenster: Er forderte eine eigene Batterieproduktion bei Audi. Nun konnte er sich durchsetzen.

Audi wird in Deutschland Batterien für Elektroautos herstellen. Das sagte Audi-Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch bei einer Betriebsversammlung am Hauptsitz des Autoherstellers in Ingolstadt. Mosch hatte massiv für eine eigene Batteriefertigung geworben und konnte sich damit nun offenbar bei Audi und beim Mutterkonzern Volkswagen durchsetzen.

Im Februar hatte Mosch im Gespräch mit der WirtschaftsWoche erstmals die eigene Batteriefertigung ins Spiel gebracht und damit für Furore im VW-Konzern gesorgt. Das Engagement für die Batterie habe das Potenzial für Hunderte Jobs bei Audi, sagte Mosch damals. "Wir kämpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...