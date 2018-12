Bordeaux (awp/awp/sda/reu) - Ford hat die Schliessung eines Werks in Frankreich angekündigt und damit Empörung bei der Regierung in Paris ausgelöst. Bis Ende August werde die Fertigung in Blanquefort heruntergefahren, teilte der US-Autobauer am Donnerstag mit. Ein Kaufangebot des Zulieferers Punch Powerglide sei mit "bedeutenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...