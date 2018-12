Tagesausblick 14.12.: DAX stabilisiert sich bei 10.900 Punkte. Leoni und RWE im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die EZB beendet zum Jahresschluss das Wertpapierkaufprogramm und die Leitzinsen bleiben erwartungsgemäß unberührt. Die letzte EZB-Sitzung des Jahres ging ohne große Überraschungen über die Bühne und gab den Märkten somit kaum Impulse. Nach einer 400-Punkte-Rally seit dem Wochentief gönnten sich DAX & Co also eine Pause. So ging der DAX mit rund 10.900 Punkten aus dem Handel und der EuroStoxx 50 Index verteidigte die Marke von 3.100 Punkten. Zu den auffälligsten deutschen Werten zählten Leoni und RWE.

Der Ölpreis befindet sich weiterhin in der Bodenbildung. So pendelte der Preis für ein Barrel WTI im Bereich von USD 52 und der Preis für ein Barrel Brent bei rund USD 60. Silber rückt der Widerstandsmarke von USD 14,80 immer näher.

Unternehmen im Fokus

RWE will die Vorzugsaktien in Stammaktien zu wandeln. Die Vorzugsaktien legten daraufhin zweistellig zu. Den zweiten Tag in Folge präsentierte sich die Aktie von BMW deutlich im Plus. Die Aktien von Covestro und Fresenius zeigten sich hingegen weiterhin labil. Die Gewinnwarnungen sind also längst nicht abgehakt. Ähnliches war bei den Anteilsscheinen von Aixtron und Siltronics zu beobachten. Diese beiden Titel sind aktuell sehr volatil. Bei Leoni kursieren Übernahmespekulationen, welche die Aktie zweistellig nach oben treiben.

Morgen meldet unter anderem Isra Vision Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Japan - Tankan Bericht

China - Einzelhandelsumsatz

Deutschland - Einkaufsmanagerindex

Europa - Einkaufsmanagerindex

USA - Einzelhandelsumsatz

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.000/11.060/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.260/10.610/10.900 Punkte

Der DAX verlor heute deutlich an Schwung. Die Hürde bei 11.000 Punkten scheint derzeit nicht zu knacken zu sein. Die Bullen sind dennoch am Drücker und stützen den Index. Die nächste Widerstandszone liegt weiterhin bei 11.000/11.060 Punkten. Gelingt es, diese Zone zu überwinden, besteht die Chance auf eine größere Erholung bis in den Bereich von 11.500 Punkten. Die Lage ist jedoch labil. Weitere Rücksetzer können nicht ausgeschlossen werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2017 - 13.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.12.2013 - 13.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

