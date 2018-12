Der Aktienkurs der Deutschen Bank steigt gerade etwas an und notiert aktuell bei ca. 8 Euro. Der Relative Stärke Index kam aus dem überverkauften Bereich und ist aktuell bei etwa 44 Punkten zu finden, also im mittleren neutralen Bereich. Im MACD wird es wahrscheinlich bald zu einem Kaufsignal kommen, sodass der Kurs weiter nach oben steigen könnte. Die Down-Linie im Aroon-Indikator fällt wieder nach unten und die Up-Linie könnte in den oberen Extrembereich wandern.

