Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DOC: DO&CO am 13.12. -3,02%, Volumen 47% normaler Tage , CAI: CA Immo am 13.12. -2,36%, Volumen 98% normaler Tage , EBS: Erste Group am 13.12. -2,31%, Volumen 161% normaler Tage , VER: Verbund am 13.12. 0,51%, Volumen 112% normaler Tage , VOE: voestalpine am 13.12. 1,53%, Volumen 166% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 13.12. 2,57%, Volumen 151% normaler Tage , ATX: -0,68% Aktie Symbol SK Perf. Österreichische Post POST 31.080 2.57% voestalpine VOE 27.200 1.53% Verbund VER 39.680 0.51% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...