Die Furcht vor globalen Handelskriegen, schwacher Weltkonjunktur und Turbulenzen in Europa belastet die Börsen. Warum Gold für Anleger als Notfallreserve wieder attraktiv wird.

Kitsch de luxe aus 24 Karat - so weit das Auge reicht. In seinem Penthouse an der Fifth Avenue, das Donald Trump vor seinem Umzug ins Weiße Haus mit Frau Melania und Sohn Barron bewohnte, ist alles Gold, was glänzt. Der US-Präsident liebt funkelnde Säulen, Stühle und Sessel. Und es ist gut möglich, dass seine Scheußlichkeiten demnächst höher versichert werden müssen.

Denn zeitgleich mit dem Absturz der Börsen zieht der Goldpreis langsam an. An der Wall Street geht die Hoffnung um, die US-Notenbank Fed könnte erneut ihre Geldpolitik lockern. Die Folgen: sinkende Zinsen, schwächerer Dollar, höhere Inflation - Faktoren, die den Goldpreis treiben.

Hinzu kommt, dass Investoren weltweit verunsichert sind. Die gewaltsamen Proteste in Frankreich, das Risiko eines ungeregelten Brexits, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Asowschen Meer und das handelspolitische Säbelrasseln zwischen den USA und China schüren Krisenängste. Und wie immer, wenn Anleger einen Sturm auf den Finanzmärkten heraufziehen sehen, suchen sie einen sicheren Hafen: Der Goldpreis in Dollar hat seit seinem Jahrestief im August um rund acht Prozent zugelegt.

Für zusätzliche Fantasie sorgt diesmal das Irrlichtern des US-Präsidenten: Der geldpolitische Kurs des Steuersenkungskönigs, Schuldenweltmeisters und Goldfans ist unberechenbar. Einerseits hat Trump die straffere Geldpolitik der Notenbank bereits für "töricht", "verrückt" und "lächerlich" erklärt. Andererseits kann er sich sogar wieder eine Bindung des Dollar an Gold vorstellen: "Den Goldstandard zurückzubringen wäre sehr schwierig, aber Junge, wäre das wunderbar. Wir hätten einen Standard, auf den wir unser Geld stützen könnten."

Tatsächlich ging die Disziplin in Sachen Verschuldung weltweit verloren, seit US-Präsident Richard Nixon 1971 den Goldstandard aufgehoben hat. Abzulesen ist das an schier grenzenlos aufgeblasenen Geldmengen, am schwindelerregenden Anstieg der globalen Verschuldung und der schwindenden Kaufkraft der Papierwährungen. Der Dollar, nur noch an die Glaub- und Kreditwürdigkeit der USA gebunden, hat gegenüber einer Unze Gold seither um 97 Prozent abgewertet.

"Ich bin ein Dieb"

Allerdings sind die Chancen einer geldpolitischen Revolution so klein wie die Risiken groß sind. Die Rückkehr zum "Goldstandard wäre überhaupt erst denkbar, nachdem das Finanzsystem zusammengebrochen ist", sagt etwa der Schweizer Investor Felix Zulauf. Doch so wünschenswert eine geldpolitische tabula rasa und die Rückkehr zu einer marktwirtschaftlichen Zinsbildung auch wären: Der Abbau und das Streichen von Schulden sowie eine streng begrenzte Geldschöpfung würden sehr wahrscheinlich soziale Härten und Proteste provozieren.

So wie aktuell in Frankreich. Der Aufstand der "gelben Westen" ist auch als Attacke von Globalisierungsverlierern gegen die nachlassende Spendierfreudigkeit des Sozialstaats zu lesen: Übergriffe gegen Banken gelten als legitime Notwehr gegen soziale Gewalt. Bankfilialen bleiben in Paris und anderen Städten inzwischen samstags verbarrikadiert. Selbst einfache Schalterangestellte fürchten Übergriffe. Der Hass auf den ehemaligen Rothschild-Banker Emmanuel Macron an der Spitze des Staates trifft die ganze Branche. "Rothschild Démission" - Rothschild tritt zurück - ist noch eine der gemäßigten Forderungen auf den Transparenten der "Gilets Jaunes". Der Pariser Banker Olivier, 51, zum Beispiel hat sich daher auf die Frage nach seinem Beruf eine ganz spezielle Antwort einfallen lassen: "Ich bin Dieb." Meist erntet er damit einen Lacher oder Schulterklopfen - der Schuldige übt Einsicht, also lässt man ihn in Ruhe.

Das Ergebnis der Proteste: Macron ist inzwischen eingeknickt. Er hat, um die Gewalt zu entschärfen, Geringverdienern einen höheren Mindestlohn und mehr Unterstützung versprochen, zum Schaden des Staatshaushalts. Und verlängert damit noch einmal eine prekäre, sich längst heikel zuspitzende Phase des geld- und staatspolitisch subventionierten Wohlstands in Europa und der Welt.

Tatsächlich aber neigt sich eine der längsten Aufschwungphasen der Wirtschaftsgeschichte längst ihrem Ende entgegen. "Die Weltwirtschaft flacht ab und dürfte nächstes Jahr mit einem Trend nach unten überraschen", sagt Zulauf. Die Kurseinbrüche an den Weltbörsen nehmen es vorweg. Das weltweite Aktienvermögen schrumpfte seit Ende Januar 2018 um rund 16.000 Milliarden Dollar.Verstärkt wurden die Ängste an den Märkten durch die Zinspolitik in den USA. Noch schöpft die Fed durch regelmäßige Zinserhöhungen und die Reduzierung ihrer Bilanzsumme Liquidität ab, 50 Milliarden Dollar pro Monat. Die Renditen in den USA sind deshalb lange Zeit gestiegen. Der Aufschlag von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit gegenüber deutschen Bundesanleihen erreichte zwischenzeitlich fast 280 Basispunkte. Weil Anleger dafür ordentlich prämiert wurden, wertete der Dollar auf. Gleichzeitig fiel der Goldpreis. Denn Gold wirft keine Zinsen ab.

Von ganz hart bis ganz heißWomit Anleger ihren Goldanteil im Depot bestücken könnenNotfallreserve(50 Prozent des Goldportfolios)Münze/Barren-herstellerAnkaufVerkaufProContraAnlagemünze (1 Unze)*Krügerrand, Philharmoniker, Maple Leaf1100,001139,50- Geringer Aufschlag auf den Goldpreis- weltweit bekannt und handelbar; nach einen Jahr Haltedauer Gewinne steuerfrei- bis zu einer Anlagesumme von 9999 Euro anonym kaufbar- jederzeit verfügbare Reserve außerhalb des Finanzsystems- Diebstahlsrisiko- Kosten für sichere Aufbewahrung (Safe, Bankschließfach, Zusatzversicherung)Goldbarren (ab 100 Gramm)*Heraeus, Degussa, Umicore3500,003598,00Geldanlage zum Handeln(30 Prozent des Goldportfolios)ISINKursStopp-kursProContraXetra-GoldDE000A0S9GB035,2627,30- Geringer Aufschlag auf den Goldpreis- in kleinen Mengen und schnell an der Börse handelbar- physische Auslieferung des hinterlegten Goldes möglich- Gewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei- Rechtlich Inhaberschuldverschreibung- kein unmittelbarer Zugriff, etwa bei Ausfall der Computersysteme- Anlage innerhalb des FinanzsystemsSpekulation(20 Prozent des Goldportfolios)ISINKursStopp-kursProContraGoldminen-ETF VanEck Vectors Junior Gold MinersIE00BQQP9G9120,2315,30- Legt bei steigendem Goldpreis überproportional zu- der Indexfonds (ETF) investiert direkt in die Aktien (physisch replizierend), Dividenden fließen mit ...

