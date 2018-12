Am 26. November brach der Kurs der Aurubis-Aktie stark ein, nachdem der Vorstand eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Unter einem hohen Volumen fiel die Aurubis-Aktie bis auf 43,36 Euro zurück. Hier stabilisierte sich der Wert am nächsten Tag und stieg anschließend bis zum 3. Dezember wieder auf 49,84 Euro an.

Nachhaltig war dieser Anstieg jedoch nicht. Er wurde sogleich wieder abverkauft, was die derzeitige Schwäche der Käufer einmal mehr auf den Punkt bringt. Der stärkere Verkaufsdruck ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...