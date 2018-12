Sportlich läuft es derzeit bei Borussia Dortmund. Die Tabelle der Fußballbundesliga führt man souverän an und in der Champions League wurde das Achtelfinale als Gruppensieger erreicht. Von der Aktie kann man das inzwischen nicht mehr behaupten, denn seitdem am 12. November bei 10,29 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet wurde, hat die Aktie mit deutlichen Abgaben zu kämpfen.

Es läuft eine Korrektur, die sich vermutlich noch einige Zeit fortsetzen wird. Neue Jahreshochs wird es deshalb mit hoher ... (Dr. Bernd Heim)

