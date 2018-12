Die PayPal-Aktie hat am 13. September bei 93,70 US-Dollar ihr aktuelles Jahreshoch ausgebildet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Aktie in einem stabilen langfristigen Aufwärtstrend befunden. Dieser Trend wurde anschließend verlassen und der Wert ging in eine volatile Korrektur über.

Sie hat bislang zur Ausbildung von zwei markanten Tiefs geführt. Das erste Tief wurde am 11. Oktober bei 74,66 US-Dollar ausgebildet, das zweite nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 89,06 US-Dollar am ... (Dr. Bernd Heim)

