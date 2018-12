Die MorphoSys-Aktie markierte Ende Juli am Ende einer langen Aufwärtsbewegung bei 124,71 Euro ein neues Jahreshoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie wurde erst am 11. Oktober auf dem Niveau von 75,50 Euro beendet und durch einen neuen Anstieg abgelöst. Dieser hat die Aktie bis zum 8. November auf 109,81 Euro ansteigen lassen.

Die seitdem laufende Korrektur zwingt die Anleger in den nächsten Tagen zu einer Entscheidung, denn der Kurs läuft in die Spitze eines Dreiecks hinein. ... (Dr. Bernd Heim)

