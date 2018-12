Der Aktienkurs von Sixt befindet sich aktuell in einer Gegenbewegung nach oben, insofern konnte die laufende Abwärtsbewegung etwas gebremst werden. Der Relative Stärke Index prallte zuletzt an der Grenze zum überverkauften Bereich nach oben ab, was hier schon häufiger vorkam. Der MACD ist von einem Signal noch etwas weiter entfernt. Im Aroon lag die Down-Linie zuletzt bei 100 Punkten, derzeit fallen aber beide Linien nach unten; man darf also gespannt sein, welche Konstellation sich nun ergibt.

