Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NKE: Nike am 13.12. -1,87%, Volumen 107% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 13.12. -1,05%, Volumen 114% normaler Tage , AEC1: American Express am 13.12. -0,73%, Volumen 103% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 13.12. 1,28%, Volumen 102% normaler Tage , MDO: McDonalds am 13.12. 1,61%, Volumen 67% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 13.12. 2,62%, Volumen 202% normaler Tage , Dow Jones: +0,29% Aktie Symbol SK Perf. Procter & Gamble PRG 96.490 2.62% McDonalds MDO 186.430 1.61% Merck Co. 6MK 79.010 1.28% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...