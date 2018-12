Die EU will der britischen Regierungschefin bei der Ratifizierung des Austrittsvertrags helfen. Doch das könnte recht langwierig werden. Und wird es am Ende etwas nützen?

Die EU-Staats- und Regierungschefs greifen der britischen Premierministerin Theresa May im Streit um die Regeln für den EU-Ausstieg mit Zusicherungen und der Aussicht auf einen baldigen Handels-Deal unter die Arme. Die EU-Staaten wollen nach dem Brexit eine Beziehung zum Vereinigten Königreich, "in der sich jeder Partner frei entwickeln kann", sagte Merkel nach dem ersten Gipfeltag am frühen Freitagmorgen in Brüssel. "Wir wollen eine sehr nahe Partnerschaft mit Großbritannien, da wir uns dem Land freundschaftlich verbunden fühlen." Gleichzeitig brauche man für alle Eventualitäten auch eine juristisch wasserdichte "Rückversicherung".

May kämpft um ihr politisches Überleben. Der vor kurzem vorgestellte Vertrag über einen geregelten Brexit ist im Königreich so umstritten, dass er im Unterhaus derzeit keine Mehrheit findet. Hauptkritikpunkt ist vor allem ...

