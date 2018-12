Die Anleger schauen auf die Bundesbank und auf die Absatzzahlen europäischer Autohersteller. Die wichtigsten Termine des Tages im Überblick.

Am Freitag notiert der Dax vorbörslich 0,7 Prozent im Minus bei 10.832 Punkten, wie die Daten der Handelsplattform IG Markets zeigen. Er dürfte also tiefer in den letzten Tag einer wechselhaften Woche starten.

Für den deutschen Leitindex war es in dieser Woche auf- und abwärts gegangen. Der Donnerstag war allerdings ruhig verlaufen: Der Leitindex war kaum verändert bei 10.924 Punkten und damit zarte fünf Punkte unter dem Vortagsschlusskurs aus dem Handel gegangen.

Auch der Zinsentscheid der EZB und die anschließende Pressekonferenz von Mario Draghi ließen die Anleger kalt. Der Notenbank-Chef verkündete das erwartete Ende der Anleihekäufe der EZB zum Jahresende.

Am Freitag blicken die Anleger ein weiteres Mal auf Notenbanken - diesmal allerdings die Bank of Japan und die Bundesbank - sowie auf die Absatzzahlen der Autobranche.

1 - Der Asienhandel

Die Tokioter Börse hat am Freitag belastet von enttäuschenden Konjunkturdaten nachgegeben. Der Nikkei der 225 führenden Werte verringerte sich bis zum späten Vormittag um 1,7 Prozent auf 21.439 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 1,5 Prozent auf 1592 Zähler.

Händler verwiesen auf den Tankan-Bericht, der eine Verschlechterung der Stimmung in den japanischen Industriebetrieben in den kommenden Monaten signalisierte. Auch die Abschwächung der chinesischen Industrieproduktion im November machte der Börse zu schaffen.

Die von Naturkatastrophen und schleppenden Exporten gezeichnete japanische Wirtschaft war im dritten Quartal stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt ging auf das Jahr gerechnet zwischen Juli und September um 2,5 Prozent zurück.

2 - Vorgaben aus den USA

An den US-Börsen herrschte ...

