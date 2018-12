Das Abgreifen von Kartendaten durch manipulierte Geldautomaten lohnt sich für Kriminelle offenbar immer weniger. Stattdessen greifen sie häufiger zu brachialer Gewalt.

Brachiale Gewalt statt ausgefeilter Technik: Weil sich Datenklau bei Bankkunden weniger lohnt, jagen Kriminelle in Deutschland Geldautomaten oft gleich in die Luft, um an Bares zu kommen. Mehr als 300 Mal wurden nach jüngsten Zahlen in diesem Jahr Automaten gesprengt, um an Bares zu kommen - Tendenz nach Einschätzung des Bundeskriminalamts (BKA) steigend.

Rückläufig sind die Zahlen dagegen beim klassischen Skimming, also dem Abgreifen von Kartendaten und Geheimnummer (PIN) etwa mit Hilfe gefälschter Türöffner in Bankfilialen oder einer manipulierten Tastatur am Geldautomaten. Hier vermeldet die Branche für 2018 nach einem Anstieg im vergangenen Jahr eine sinkende Zahl von Fällen.

Von Januar bis einschließlich November manipulierten Kriminelle demnach 428 Mal Geldautomaten. Im Vorjahreszeitraum hatte Euro Kartensysteme 476 solcher Skimming-Fälle gezählt, im Gesamtjahr 2017 waren es 499.

Den Bruttoschaden durch Skimming im laufenden Jahr bezifferten die Frankfurter Experten bis einschließlich November auf rund 1,34 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 2,1 Millionen Euro, im Gesamtjahr 2017 rund 2,2 Millionen Euro.

"Die Investitionen der Branche in sichere EMV-Technologie haben sich gelohnt", bilanzierte Margit Schneider von Euro Kartensysteme. Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...