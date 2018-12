Die KWS Saat SE (ISIN: DE0007074007) will wie im Vorjahr eine Dividende von 3,20 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Einbeck ab. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 261,00 Euro bei 1,23 Prozent. Die Dividende wird am 19. Dezember 2018 ausgezahlt. Die Ausschüttungsquote beträgt 21,2 ...

