Der Technologiekonzern Isra Vision (ISIN: DE0005488100) will seine Dividendenpolitik fortsetzen und der Hauptversammlung eine Ausschüttung in "ähnlicher Höhe wie im vorausgegangenen Jahr" vorschlagen, wie am Freitag bei Vorlage der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/2018 in Darmstadt berichtet wurde. Das im TecDAX gelistete Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahr 2017/2018 um 7 Prozent auf 152,5 Millionen Euro (Vorjahr: 143 Millionen ...

