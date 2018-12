Der Autozulieferer Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) will der am 13. Februar 2019 in Luxemburg stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorschlagen, wie am Freitag gemeldet wurde. Damit wird die Dividende um 20 Eurocent oder 25 Prozent angehoben (Vorjahr: 0,80 Euro). Im Jahr 2017 erfolgte die erstmalige Ausschüttung einer Dividende (0,50 Euro). ...

