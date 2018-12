Nach Jahren des Niedergangs wächst Puma wieder. Doch der Erfolg steht auf dünnem Eis. Chef Björn Gulden muss die Firma von der Lifestylemarke zum ernsthaften Sportausrüster machen. Helfen soll dabei der Rapper Jay-Z.

Lackschwarz glänzt die schlanke Maschine im Licht der Scheinwerfer, als sie auf dem Flugfeld von Oakland in Kalifornien aufsetzt. Die Heckflosse des ungewöhnlichen Fliegers ziert der markante weiße Puma, die Flanken schmücken die Formstreifen der Sportmarke. Die Gulfstream V ist eines Top-Managers würdig. Björn Gulden aber muss grinsen, wenn er an den Jet denkt: "Alle denken, das sei meiner - dabei bin ich noch nie damit geflogen." Der Vorstandschef von Puma hat das edle Fluggerät für seinen wohl wichtigsten Markenbotschafter gechartert.

Mit der Flugnummer N444SC fliegt Shawn Carter, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Jay-Z, durch die USA. Der Megastar, einer der einflussreichsten Strippenzieher der Entertainment-Industrie, soll mit dem schicken Flieger unter anderem Basketballprofis zu Puma locken.

Wackliges Comeback

Dabei scheinen solche Mätzchen auf den ersten Blick gar nicht nötig. Seit fünf Jahren hat der Norweger Gulden beim fränkischen Traditionskonzern das Sagen, seit fünf Jahren geht es bergauf. 2017 übertrafen die Erlöse erstmals vier Milliarden Euro. Stärker noch als im Rest der Welt steht Puma in den USA jedoch mehr für Lifestyle als für Sport. Und das ist riskant, denn Trends wechseln schneller als die Trainer in der Bundesliga. "Der Erfolg steht noch auf dünnem Eis", sagt der frühere Europachef von Under Armour, Peter Mahrer. "Auf den Sportplätzen sieht man Puma noch viel zu selten."

In den USA etwa rangiert Puma deutlich hinter Nike, Adidas, Under Armour nicht mal mehr unter den ersten zehn der beliebtesten Turnschuhmarken. Der Einstieg im US-Basketball entscheidet nun mit darüber, ob das Comeback der Franken von Dauer ist. "Dafür ist es absolut entscheidend, dass Puma in den USA ein wichtiger Spieler wird", sagt Matt Powell, Sportexperte beim Marktforscher NPD Group.

Für Gulden selbst ist es schon ein Erfolg, dass er diese Chance überhaupt bekommt. Denn vor gerade mal fünf Jahren schien Puma ausgelaugt, abgemeldet, weg vom Fenster. Der Handel machte sich Sorgen: "Viele haben gedacht: Das Thema Puma ist durch", sagt ein hochrangiger Manager eines Sporthändlers.

Dabei hatte die Marke zuvor schon einmal einen fulminanten Wiederaufstieg geschafft. Mitte der Neunzigerjahre hatte sie der damals gerade 30-jährige Manager Jochen Zeitz vor dem Aus gerettet und mithilfe von Prominenten wie Mode-Ikone Jil Sander und Popstar Madonna zum modischen Must-have gemacht. Das führte jedoch dazu, dass Sportler Puma nicht mehr wirklich ernst nahmen. Unter Zeitz" Nachfolger Franz Koch ging es weiter bergab. Schließlich zog der französische Luxuskonzern Kering, dem von 2007 bis Anfang 2018 die Mehrheit an Puma gehörte, die Reißleine und engagierte Gulden.

Der 53-Jährige, der wie fast immer eine Puma-Trainingsjacke trägt, geht an diesem Novembertag etwas steif durch das Sitzungszimmer des Vorstands. Auf einem Sideboard sind Schuhe aufgereiht, einige Modelle sind noch geheim, Fotohandys daher nicht gern gesehen. Draußen, auf der Tür, hat Gulden das Wort "Meetings" durchstreichen lassen, darunter steht nun "Decisions", "Entscheidungen". Das mag etwas plump wirken, zeigt aber, wie Gulden tickt.

Wie schon bei seinen vorherigen Stationen bei Adidas, in der Geschäftsführung des Essener Schuhfilialisten Deichmann und als Vorstandschef des dänischen Schmuckkonzerns Pandora zeigte er zu Beginn seiner Amtszeit Mut zu unpopulären Schritten: Er dämpfte zunächst die Erwartungen und verschrieb dem Unternehmen eine Rosskur. Gulden baute Vertrieb, Beschaffung, Marketing und Design um und Vertrauen im Handel wieder auf. Zudem lässt er Puma wieder eigene Technologien entwickeln, für die Dämpfung etwa oder ein neues, sichtbar anderes Schnürsystem. Das dauert - und funktioniert inzwischen. "Puma ist das Paradebeispiel für einen gelungenen Turnaround", lobt Mathias Boenke, Vorstand beim Sporthandelsverbund Intersport.

Im Sommer eröffnete Gulden in Herzogenaurach symbolträchtig ein neues Bürogebäude, genau gegenüber der bisherigen Zentrale. Eine 100 Meter ...

