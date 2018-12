Bayern Kapital investiert in Construction Tech Start-up reINVENT DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Bayern Kapital investiert in Construction Tech Start-up reINVENT 14.12.2018 / 10:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Landshut/München, 14. Dezember 2018. Bayern Kapital beteiligt sich im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde im niedrigen siebenstelligen Bereich an reINVENT aus München. Das Construction Tech Start-up bietet eine Software an, die bei Bauprojekten den gesamten Kommunikationsprozess mit Gewerken und Kunden digitalisiert - von der Planung über den Bauablauf bis hin zur Schlüsselübergabe. Dadurch sollen Kosten von Bauprojekten und Bauverzögerungen signifikant reduziert werden. Weitere Investoren sind der High-Tech Gründerfonds (HTGF), Foundamental und Astutia Ventures. Mit den neuen Mitteln möchte das reINVENT-Team die Vertriebsstruktur ausbauen und neue Features der Software entwickeln. Für Bayern Kapital ist es das zweite Investment in ein Construction Tech Start-up. Das Start-up begann vor rund einem Jahr und hat heute 15 Mitarbeiter. Die Software-as-a-service-Lösung (SaaS) von reINVENT besteht aus 15 Einzelfeatures, die alle Projektbeteiligten während der gesamten Bau- und Gewährleistungsphase auf einer zentralisierten Plattform verbinden. Im Mittelpunkt stehen dabei der Vertrieb sowie Kunden-, Projekt- und Mängelmanagement. Der Hintergrund der reINVENT-Idee: Im Branchenvergleich zählt die Baubranche zu den Schlusslichtern in Sachen Digitalisierung. Zudem zeigen Analysen, dass bis zu 30 Prozent der Kosten von Bauprojekten durch Ineffizienzen, Fehler oder unbestimmte Kommunikation verursacht werden. Das führt zu Zeitverzögerungen und Überschreitungen von Budgets im Bauablauf. Damit zielt die reINVENT-Software, die derzeit noch hauptsächlich im Wohnbereich zum Einsatz kommt, auf Bauträger, Projektentwickler, Architekten, Planungsbüros oder Baufirmen. Das Team um Gründer Prof. Dr. David Uhde plant nun schrittweise die Ausdehnung der Funktionalitäten auf die Bereiche Büro-, Handels- und Hotelimmobilien. Zudem soll das Vertriebspersonal aufgestockt und regional verbreitert werden. Prof. Dr. David Uhde sagt: "Nur sechs Prozent aller Firmen der Baubranche nutzen durchgängig digitale Planungsinstrumente. Hier setzen wir an. Indem alle Beteiligten wie Projektentwickler, Planer, Bau- oder Vertriebsfirmen über unsere Software von Anfang an strukturiert kommunizieren und die Wünsche der Kunden im Blick halten können, lässt sich ein Bauablauf deutlich besser steuern. Unsere Vision ist Predictive Construction: Datenbasierte Vorhersagen treffen zu können, welche Projektschritte im Bauablauf zukünftig welche Probleme verursachen werden, um im Endergebnis Zeit und Geld zu sparen." Dr. Georg Ried, Geschäftsführer von Bayern Kapital, erklärt: "Die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft steckt noch in den Kinderschuhen. Zudem steigt die Bautätigkeit im Bereich der Wohnimmobilien, gleichzeitig beklagen viele Bauträger ausufernde Kosten. Die Software von reINVENT ermöglicht, schneller unter Einhaltung der Budgets zu bauen. Da das reINVENT-Team Bau- mit Gründungsexpertise verbindet und die Software erste zufriedene Kunden hat, ist reINVENT für uns ein strategisch hochinteressantes Investment in Bereich Construction Tech." Über reINVENT: reINVENT bietet Softwarelösungen für die Baubranche. Mithilfe von 15 vernetzten Software-Features verbindet reINVENT alle Projektbeteiligten während der gesamten Bau- und Gewährleistungsphase auf einer zentralisierten Plattform. Die reINVENT-Mission ist es, mithilfe digitaler Lösungen für Kommunikation, Datentransfer und Dokumentation alle Kundenprozesse neu zu gestalten und signifikante Kosten- und Zeitersparnis für Architekten, Bauträger, Bauunternehmen und Projektentwickler zu generieren. www.re-invent.io Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Mio. Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 285 Mio. Euro Beteiligungskapital in 265 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de