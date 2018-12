Die BawagGroup hat eine verbindliche Vereinbarung zum vollständigen Erwerb der BFL Leasing GmbH von der BFL Gesellschaft des Bürofachhandels mbH & Co. KG bekannt, an der die VR-Leasing AG eine Mehrheitsbeteiligung hält, abgeschlossen. Das Closing der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und aufsichtsbehördlichen Bewilligungen. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis und die Details des Vertrages vereinbart. Die BFL Leasing GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt ist ein spezialisierter Finanzierungsanbieter, der seit 1973 Leasing-Dienstleistungen und -Produkte für Technologie und Equipment anbietet. Das Unternehmen ergänzt das Geschäftsmodell der Bawag Group durch ein einzigartiges Vertriebsmodell ...

