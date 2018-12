Bei dem Stahlriesen Thyssenkrupp dreht sich das Personalkaussell weiter. Am Freitag wurde bekannt, dass der ehemalige Bayer-Manager Johannes Dietsch neuer Finanzchef bei dem Unternehmen wird.

Thyssenkrupp besetzt vor seiner Aufspaltung wichtige Positionen im Vorstand. Der Aufsichtsrat nominierte den ehemaligen Bayer-Manager Johannes Dietsch als neuen Finanzchef, wie Thyssenkrupp am Freitag mitteilte. Und auch die wichtige Aufzugsparte bekommt mit Peter Walker einen neuen Chef. An der Spitze des Aufsichtsrats steht ebenfalls ein Wechsel bevor, wie Insider berichteten. Hier habe die ehemalige Bosch-Managerin Martina Merz gute Karten, als erste Frau an die Spitze des Kontrollgremiums zu rücken.

Bei dem Traditionskonzern steht ein radikaler Umbau ins Haus - Vorstandschef Guido Kerkhoff will Thyssenkrupp in eine Industrial AG um die lukrative Aufzugsparte und eine Materials AG aufteilen, zu der unter anderem die Beteiligung an dem geplanten Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel gehören soll. Favorit für die Führung des ...

