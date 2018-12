- Asiatische Aktien und antipodische Währungen unter Druck- Makroökonomische Daten aus China enttäuschen- Italienischer Haushalt weiter ein ThemaUnter den Erwartungen Die letzten Stunden brachten eine Reihe von makroökonomischen Berichten aus China und Japan mit sich. Die meisten von ihnen erwiesen sich als eher schwach, was darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt. Im Hinblick auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erhielten wir für November folgende monatliche Updates: Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Sachinvestitionen. Der November brachte zwei Enttäuschungen sowie eine stärkere Veröffentlichung mit sich. Das chinesische Wachstum könnte sich also in den kommenden Monaten abschwächen. Quelle: Bloomberg, XTB Research Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 8,1% gegenüber dem Vorjahr, wobei der Konsens von 8,8% verfehlt wurde und ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vormonat (8,6%) zu beobachten war. Im Grunde genommen war es das langsamste Wachstumstempo seit ...

