Die Leitwährung im Krypto-Markt fällt auf den niedrigsten Stand des Jahres. Dem Bitcoin fehlt die Unterstützung - es droht der Totalabsturz.

Der Bitcoin gerät immer tiefer in den Abwärtsstrudel und steuert auf die Marke von 3000 Dollar zu. Am Freitag verlor die Kryptowährung an der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bis zu zwei Prozent auf 3200 Dollar. Das war der bislang tiefste Stand in diesem Jahr.

"Die psychologische Marke von 3000 Dollar könnte schon bald fallen", sagte Kryptowährungsexperte Timo Emden von Emden Research. "Für Markakteure ist es derzeit ein schwieriges Unterfangen, festes Terrain auszumachen."

Der Bitcoin ist seit Wochen auf Talfahrt. Fehlende Regulierung, Hackerangriffe auf Handelsplattformen ...

