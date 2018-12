Vor 20 Jahren, im Jahr 1998, entstand TTTech als Spin-off der Technischen Universität Wien. Die Gründer waren damals Prof. Kopetz, sein Sohn Georg Kopetz sowie Stefan Poledna. Seitdem konnten die Unternehmen der TTTech-Gruppe ihre Kerntechnologien in Echtzeit-Netzwerkplattformen und Sicherheitssteuerungen stetig weiterentwickeln und die Zahl der Mitarbeiter auf 1600 erhöhen. Gerade die Geschäftsfelder Industrie, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt sind wichtige Antriebskräfte für das Unternehmen, so kommen beispielsweise die unterschiedlichen Plattformlösungen des österreichischen Technologiekonzerns verstärkt in diesen Applikationen zum Einsatz.

Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen will sich TTTech eine neue Konzernstruktur geben. Bereits im Juli 2018 ging die Gruppe eine strategische Partnerschaft mit Audi, Infineon, GE Ventures und Samsung ein, wodurch die TTTech Auto AG entstand. Ziel derer ist es, eine globale Sicherheitsreferenzplattform für ...

