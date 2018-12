Wegen illegaler Preisabsprachen mussten bereits sechs Lastwagenhersteller Strafen in Milliardenhöhe zahlen. Nun ist in München eine Massenklage von Unternehmen eingegangen, die von dem Kartell betroffen sind.

Am Landgericht in München ist eine weitere Massenklage von rund 3800 betroffenen Unternehmen des Lastwagen-Kartells eingegangen. Es wurden am Freitag geschätzt drei Tonnen Akten in drei Lieferwagen angeliefert, sagte eine Gerichtssprecherin. Gegen welche Hersteller sich die Klage richtet wurde zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.

Hinter der Klage steht der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) ...

