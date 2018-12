"Ich könnte schreien vor Glück." Soweit wir wissen hat Hendrik Leber mit Zalando relativ wenig am Hut. Er ist einer der bekanntesten Value-Investoren im deutschsprachigen Raum und Fondsmanager des Jahres 2017. Warum er angesichts des Börsen-Abverkaufs trotzdem derart gut gelaunt ist, verriet er dem Handelsblatt am Dienstag im Interview. Von den 30 DAX-Aktien, erklärt er, weisen 11 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 auf. Mit anderen Worten: "Die Börse ist grottenbillig.""Da gucke ich mir eine Allianz an und eine BASF - da krieg ich richtig Substanz geschenkt", führt Leber, Chef der Frankfurter Fondsgesellschaft Acatis, weiter aus. "Im Moment sollte man wirklich in die Vollen geht", rät er Anlegern zur weihnachtlichen Einkaufstour am Aktienmarkt. Alle schlechten Nachrichten seien doch schon kommuniziert: "Was soll denn noch schlechter werden?" Vor allem deutsche Aktien gehören laut Leber aktuell ins Depot. Doch welche? Leber dazu: "Einfach mal am unteren Ende durchsortieren und schauen, wer da ist."Gesagt, getan ... im Angebot ist aktuell zum Beispiel eine Covestro mit einem KGV von gerade einmal 4,5. Ein Wert, bei dem auch die wikifolio.com Community in die Vollen geht. 74 Prozent der Trades der letzten sieben Tage waren Käufe. Zugeschlagen hat diese Woche bei dem Titel ...

