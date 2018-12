Trumps Ex-Anwalt hat dem Präsidenten vorgeworfen, er habe Schweigegelder unter anderem an eine Pornodarstellerin angeordnet. Die Folgen für Trump sind nicht abzusehen.

Der zu einer Haftstrafe verurteilte Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, erhebt schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten. Trump habe ihn während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 zu Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen aufgefordert, obwohl er gewusst habe, dass damit gegen das Gesetz verstoßen werde, sagte Cohen in einem am Freitag ausgestrahlten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...