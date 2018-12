Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group -1,16% auf 35,74, davor 3 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 35,42 auf 36,16), SBO -5,71% auf 61,95, davor 3 Tage im Plus (7,7% Zuwachs von 61 auf 65,7), Porr -3,8% auf 18,24, davor 3 Tage im Plus (7,12% Zuwachs von 17,7 auf 18,96), AMS -5,37% auf 20,1, davor 3 Tage im Plus (12,32% Zuwachs von 18,91 auf 21,24), voestalpine -2,43% auf 26,54, davor 3 Tage im Plus (3,82% Zuwachs von 26,2 auf 27,2), Kapsch TrafficCom -3,49% auf 29,05, davor 3 Tage im Plus (8,66% Zuwachs von 27,7 auf 30,1), Lenzing -0,67% auf 81,95, davor 3 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 77,85 auf 82,5), Warimpex -1,38% auf 1,075, davor 3 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 1,05 auf 1,09). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Fabasoft 13,05 (MA100: 13,01, xU, davor 30 ...

