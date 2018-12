Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SBO: SBO am 14.12. -5,71%, Volumen 73% normaler Tage , ANDR: Andritz am 14.12. -2,44%, Volumen 87% normaler Tage , VOE: voestalpine am 14.12. -2,43%, Volumen 199% normaler Tage , CAI: CA Immo am 14.12. 1,35%, Volumen 80% normaler Tage , EBS: Erste Group am 14.12. 1,80%, Volumen 116% normaler Tage , FACC: FACC am 14.12. 2,07%, Volumen 113% normaler Tage , ATX: +0,12% Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 14.800 2.07% Erste Group EBS 32.310 1.80% CA Immo CAI 28.480 1.35% voestalpine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...