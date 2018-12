RIB Software - Chancen auf Erholung steigen

Ingmar Königshofen,

Der Wertzuwachs von Technologietiteln erreichte in den letzten Jahren schwindelerregende Niveaus, auch RIB Software zählte dazu. Anschließend folgte die Ernüchterung und schließlich dynamische Abgaben. Doch nun liegt dieser Wert auf einem wichtigen Unterstützungsniveau auf, wo sich zunehmende Kaufbereitschaft zeigt.

Seit etwa 2013 ist das Interesse an RIB Software stetig gewachsen und hat merkliche Kursgewinne hervorgebracht. Bis Anfang 2018 konnte das Papier schließlich von knapp unter 5,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 36,10 Euro zulegen. Nur wenig später setzte der Crash ein und drückte die Aktie von den Höchstständen aus diesem Jahr um über 75 Prozent wieder abwärts.

Die Folgen waren Abgaben zurück auf das Supportniveau aus Mitte 2016 bei knapp 8,00 Euro und somit wieder auf ein geregeltes Niveau. Genau in diesem Bereich lässt sich durch den Docht auf der Unterseite der aktuellen Wochenkerze gewisse Kaufbereitschaft ausmachen, dass auf einen potenziellen Boden hindeutet.

Bodenbildung könnte jetzt starten

Das Wertpapier von RIB Software ist gerade im Begriff oberhalb der 2016'er Tiefs einen möglichen Boden auszubilden und könnte schon nächste Woche damit beginnen, wieder zu steigen. Erste Ziele lassen sich bei Erfolg um 10,31 Euro ausmachen, darüber bestünde sogar die Möglichkeit, bis auf ein Niveau von 11,40 Euro zuzulegen. Noch aber bleibt es ein Investment spekulativer Natur, zurückhaltende Handelspositionen sollten kurzfristig noch dominieren.

Pullback zur Oberseite nicht unwahrscheinlich

Sollte RIB Software jedoch am Ende dieses Jahres unter dem Niveau von rund 8,00 Euro notieren, dürften sich weitere Abgaben in den Bereich von rund 7,38 Euro rasch anschließen. In diesem Fall können interessierte Anleger über entsprechende Short-Instrumente den weiteren Abverkauf der Aktie abbilden.

Widerstände: 10,00; 10,31; 10,72; 11,00; 11,30; 11,85 Euro

Unterstützungen: 9,40; 9,13; 8,88; 8,55; 8,21; 8,02 Euro

RIB Software in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.01.2018 - 14.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A0Z2XN6

RIB Software in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2016 - 14.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A0Z2XN6

