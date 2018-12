Das Chartbild der Deutschen Börse AG hat sich in der zweiten Jahreshälfte deutlich verschlechtert. Die Aktie, die sich seit Herbst 2016 in einer stabilen Aufwärtsbewegung befand, ist in eine größere Korrektur eingetreten, nachdem die Marke von 120,00 Euro im Sommer nicht dauerhaft überschritten werden konnte.

Bestimmend für das aktuelle Kursgeschehen ist deshalb noch immer der mittelfristige Abwärtstrend, der sich seit Ende August ausgebildet hat. Die Bullen waren Ende November und Anfang Dezember ... (Dr. Bernd Heim)

