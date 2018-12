Der Beitrag Metro-Aktie bildet am Freitag das Schlusslicht im MDAX erschien zuerst auf Aktien-Blog. Diesen Freitag steht es schlecht um die Metro-Aktie. Schon am Donnerstag war die Aktie von 13,41 Euro auf bis zu 11,93 Euro gerutscht. Heute ging es weiter bergab: Das Papier des Essener Konzerns notierte am Mittag mit 11,58 Euro seinen tiefsten Stand seit Juli 2018. Damals war die Aktie sogar auf 10,28 Euro gerutscht, erholte sich ...

