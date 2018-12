Nach dem "Waffenstillstand" mit den USA rüstet China ab: Die Sonderabgaben auf Autos aus den USA werden vorerst wieder aufgehoben. Davon profitieren vor allem deutsche Autobauer wie BMW und Mercedes.

Bewegung im Handelskrieg zwischen China und den USA: China hat am Freitag Entgegenkommen gezeigt und die Vergeltungszölle auf US-Autoimporte von 40 auf 15 Prozent reduziert. US-Präsident Donald Trump hatte zwar bereits am Donnerstag erklärt, eine Reduzierung auf 15 Prozent sei nicht genug. Dennoch verkündete er nun am Freitag auf Twitter: "Sie haben gerade Zollanhebungen für die USA ausgesetzt."

China wolle ein großes und sehr umfassendes Handelsabkommen. "Es kann passieren, und (zwar) ziemlich bald!", schrieb Trump. Die chinesische Volkswirtschaft wachse nach Darstellung Pekings deutlich langsamer als erwartet. Trump führte dies auf den Handelskrieg mit den USA zurück. Den USA gehe es dagegen weiter gut. Allerdings sehen Volkswirte auch über der von Trump mit Hilfe hoher Schuldenaufnahme stimulierten US-Wirtschaft Wolken aufziehen.

Das chinesische Handelsministerium setzt seine Strafzölle auf Importe von Autos und Autoteilen aus den USA vom 1. Januar an für drei Monate aus. Mit dem Schritt soll der am 1. Dezember beim G20-Gipfel in Buenos Aires erzielte Konsens zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Trump "konkret" umgesetzt werden, teilte das Ministerium am Freitag in Peking mit. Beide Präsidenten hatten sich in Argentinien nach Abschluss des Gipfels der großen Wirtschaftsmächte auf einen 90-tägigen "Waffenstillstand" in ihrem Handelskrieg geeinigt.

Der Einfuhrzoll von gegenwärtig 40 Prozent wird damit wieder auf 15 Prozent reduziert. Die Senkung kommt besonders deutschen Autoherstellern wie BMW und Mercedes zugute, die viele Autos aus ihren Werken in den USA nach China exportieren. Das Handelsministerium äußerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...