Der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU zieht sich hin. Jetzt will Giuseppe Conte, dass es ganz schnell geht - auch ohne weitere Zugeständnisse.

Italien will den wochenlangen Haushaltsstreit mit der EU-Kommission möglichst noch am Wochenende lösen. Allerdings könne seine Regierung das geplante Budgetdefizit nicht weiter senken als zuletzt angeboten, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitag in Brüssel nach dem EU-Gipfel. "Wir haben keinen Spielraum für Verhandlungen wie auf einem Markt."

Zuvor hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel vorsichtig optimistisch über die Aussichten auf eine Einigung gezeigt. Insider berichteten, Gespräche zwischen Finanzminister Giovanni Tria und EU-Wirtschaftsvertretern hätten noch keinen Durchbruch gebracht.

"Wir müssen versuchen, so bald wie möglich eine Einigung zu erzielen, ich hoffe ...

