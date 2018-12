Die Netflix-Aktie markierte am 21. Juni 2018 bei 423,20 US-Dollar ihr aktuelles Allzeithoch. Es konnte im Juli nicht mehr ganz erreicht werden. Anschließend ging der Kurs in eine Abwärtsbewegung über. Sie erreichte am 20. November bei 250,00 US-Dollar das bisherige Korrekturtief.

Die hier angelaufene Gegenbewegung weist allerdings einige Schwächen auf. Diese deuten darauf hin, dass es sich bei der Bewegung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um den Beginn eines neuen Aufwärtstrends, sondern ... (Dr. Bernd Heim)

