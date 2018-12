Nachdem es in der Vorwoche noch so ausgesehen hatte, als würden die Verkäufer bei der Nestlé-Aktie wieder die Führung übernehmen, haben sich die Käufer in dieser Woche eindrucksvoll zurückgemeldet.

Ausgangspunkt der jüngsten Entwicklung war das am 4. Dezember gebildete Hoch bei 76,24 Euro. Hier endete der Mitte Oktober gestartete Versuch, den Kurs wieder an das im Vorjahr erreichte Allzeithoch bei 79,20 Euro heranzuführen, mit einem Shooting Star. Der anschließende Abverkauf führte die Aktie ... (Dr. Bernd Heim)

