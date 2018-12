Wer in die Aktie der Deutschen Bank investiert, muss derzeit viel Optimismus mitbringen. Der Titel schickt sich an, noch einmal neue Tiefstände zu produzieren. Auch am Freitag ging es erneut nach unten. Die Aktie ist dabei zwar kaum schwächer geworden, dennoch kommt der Titel noch nicht einmal mehr an die Marke von 8 Euro heran.

Damit läuft der Wert in den kommenden Handelssitzungen Gefahr, dass es erneut auf das Allzeittief bei etwa 7,40 Euro nach unten geht. Die Aktie ist zwar in den vergangenen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...