ISRA VISION vermeldete am Freitag super Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr, doch am Ende waren die Aktionäre enttäuscht. Sie straften die Papiere ab und es ging für den Wert in den Keller. Die Aktien sackten auf den tiefsten Wert seit April 2017. Dabei hatte alles so gut ausgesehen. Der Maschinenbauer hat im Geschäftsjahr 2017/2018 so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...