Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VJET: voxeljet am 14.12. -6,60%, Volumen 145% normaler Tage , SYV: 3D Systems am 14.12. -4,32%, Volumen 57% normaler Tage , F3A: First Solar am 14.12. -3,66%, Volumen 99% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 14.12. 2,24%, Volumen 43% normaler Tage , FIT: Fitbit am 14.12. 2,30%, Volumen 80% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 14.12. 4,41%, Volumen 150% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.420 4.41% Fitbit FIT 4.900 2.30% RHI Magnesita RHIM 40.160 2.24% First Solar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...