Erlaubt Ohio Steuerzahlungen in Bitcoin? Die Ankündigung entpuppt sich als Marketing-Gag. Und steht stellvertretend für viele enttäuschte Krypto-Hoffnungen.

Wohin steuert der Bitcoin - und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer Krypto-Kolumne "Coin & Co". Heute Teil 42: Eine Nachricht aus Ohio zeigt, was schief läuft am Krypto-Markt.

Es war eine politisch kleine Nachricht, mehr eine Randnotiz, aber in der Krypto-Welt machte sie Furore. "Als erster US-Bundesstaat erlaubt Ohio die Begleichung von Steuerzahlungen mit Bitcoin", meldeten zahlreiche Branchenseiten, aber auch das renommierte "Wall Street Journal" Ende November.

Auf der neu eingerichteten Seite www.ohiocrypto.com sollten sich Unternehmen, bald aber auch Privatleute, registrieren können, um ihre staatliche Steuerforderung in der wichtigsten virtuellen Währung zu begleichen, so die Meldung weiter.

Ohio liegt im Herzen des "Rust Belt", des "Rostgürtels" im Nordosten der USA. Dieser ist seit den 1970er-Jahren vom Niedergang der Schwerindustrie geprägt, verliert an Bevölkerung und Zukunftschancen. Prominentes Sinnbild für den Abstieg der ältesten Industrieregion Nordamerikas ist die Autostadt Detroit in Michigan, aber auch das ehemalige Stahlzentrum Cleveland in Ohio.

Da kam die Nachricht einer staatlichen Förderung des Bitcoins und der unterliegenden Zukunftstechnologie Blockchain gerade recht. "Ich sehe Bitcoin als legitime Form einer Währung an", erklärte der republikanische Finanzminister ...

