Das fünfte Wochenende in Folge protestiert die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich. Am Samstag kamen wieder mehrere hundert Menschen in Paris zusammen.

Mehrere hundert Demonstranten in gelben Westen sind am Samstagmorgen in Paris auf die Straße gegangen. Die Proteste fanden an verschiedenen Orten statt. Auf der Prachtstraße Champs-Élysées kam es zu Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, wobei auch Tränengas eingesetzt wurde. Die Demonstrationen wurden von massiven Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Nach Angaben der Polizeipräfektur von Paris kam es bis zum Nachmittag zu 46 Festnahmen. In der Vorwoche wurden zur selben Zeit 335 gezählt.

Allein in Paris waren 8.000 Polizisten, 14 Panzerfahrzeuge und Reiterbrigaden im Einsatz. Landesweit waren 69.000 Sicherheitskräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...