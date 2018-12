Unter dem neuen Chef Christian Sewing muss die DB strikte Kostendisziplin einhalten und gleichzeitig die Erträge wieder steigern, um dem Fall in die Bedeutungslosigkeit zu entgehen. Zumindest die Kostenseite bekommt Sewing in den Griff. Er baut konsequent Stellen ab und schließt Filialen. Den Erträgen hat das bisher aber noch nicht geholfen. In den ersten 9 Monaten sanken die Bruttoeinnahmen um 4,8% auf 19,7 Mrd €. Der Gewinn brach um 55,6% auf 750 Mio € ein. Wenn keine unerwarteten Ausgaben ... (Volker Gelfarth)

