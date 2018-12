Der anhaltende Vormarsch populistischer Parteien besorgt EZB-Präsident Mario Draghi. Er fordert größere Anstrengungen gegen illiberale Ideologien.

EZB-Präsident Mario Draghi hat dazu aufgerufen, bei den Reformen des Euro nicht nachzulassen. Anderswo in der Welt breite sich die Faszination für illiberale Rezepte und Regime aus, sagte der Notenbankchef am Samstag in Pisa. "Wir sehen kleine Schritte zurück in die Vergangenheit," warnte er. "Und deshalb ist unser europäisches Projekt sogar heute noch wichtiger." Nur durch weitere Fortschritte könne es bewahrt werden.

Populistische Parteien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...