Politik und Umweltschützer kämpfen entschlossen wie nie gegen Plastik. Der mittelständische Verpackungshersteller Gizeh legt trotz allem kräftig zu - unter anderem dank Bastian Schweinsteiger und des Papsts.

Als sich Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger von der großen Fußballbühne verabschiedet, ist der heimliche Star in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Allianz-Arena ein Plastikbecher. Genauer: 33.000 Plastikbecher. Jeder ist mit dem Konterfei des Weltmeisters von 2014 und dem Slogan "Basti is back" bedruckt. Auf die zwei Euro Pfand verzichten an diesem Abend im August fast alle Fans, sie nehmen den Becher als Andenken mit nach Hause - und als Spekulationsobjekt. Schon wenige Stunden nach dem Abpfiff tauchen bei Ebay erste Angebote für 50 Euro und mehr auf.

Die Basti-Plastiken kommen vom Bergneustädter Mittelständler Gizeh. Seit Beginn der laufenden Bundesligasaison liefert der Spezialist für Plastikverpackungen aus dem Bergischen Land die Pfandbecher für alle Heimspiele des Rekordmeisters, rund eine halbe Million waren es bisher. Der Deal mit dem FC Bayern und ähnliche Projekte mit den Festivals Rock am Ring und Wacken sind für das Unternehmen ein Nischengeschäft mit Wachstumspotenzial. "Wir haben gerade erst angefangen, den Markt zu bearbeiten", sagt Inhaber Ralf Jung.

Im Geschäft mit Lebensmittelherstellern ist Gizeh deutlich weiter. Das Unternehmen produziert Landliebe-Joghurtbecher für den niederländischen Molkereikonzern Campina, Maggi-Fünf-Minuten-Terrinen für Nestlé, Deckel für Ferreros Nutella-Gläser, Schälchen für Currywurst, Butter- und Margarine-Becher für den britischen Milch-Riesen Dairy Crest und ovale Schalen für Heringsfilets von Homann. Die Verpackungen tragen den größten Teil zum Umsatz von zuletzt 120 Millionen Euro bei, sie machen Gizeh zu Europas größtem privaten Hersteller von starren Kunststoffbehältern - und das Unternehmen zum Sinnbild des Bösen in der aktuellen Debatte um die Lasten unseres Lebensstils.

Seit Jahrzehnten gelten Plastikverpackungen als Inbegriff der konsumterroristischen Ex-und-hopp-Gesellschaft. In diesem Jahr hat die Abneigung einen Höhepunkt erreicht. Bilder von Tüten, Bechern und Dosen an Stränden und in Meeren illustrieren Horrormeldungen über in Menschen, Fischen und dem Ewigen Eis gefundenes Mikroplastik. Plastiktüten, Plastikbesteck und Plastikstrohhalme werden verboten. Die Anti-Kunststoff-Bewegung liest Bücher wie "Besser leben ohne Plastik" und kauft Lebensmittel in Läden mit Namen wie "Unverpackt" und "Lose Dresden". Im Geschäft schlägt sich die Debatte bisher jedoch kaum nieder. 2017 haben Plastikverpacker in Deutschland mit knapp 100.000 Beschäftigten mehr als 15,5 Milliarden Euro umgesetzt. In diesem Jahr dürfte es noch mehr sein. Der Branchenverband Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) rechnet mit einem Umsatzplus von fünf Prozent und einem Mengenzuwachs von fast vier Prozent. Die Hersteller würden weiterhin von der guten Konjunktur in Deutschland profitieren, sagt seine Wirtschaftsexpertin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...