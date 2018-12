Die gute Nachricht aus Sicht der deutschen Autobauer vorab: Bei Innovationen im Bereich der Plug-in-Hybride liegen diese weltweit ganz vorne. Laut Auswertung des deutschen Auto-Instituts CAM rangiert Volkswagen mit knapp 24 Indexpunkten in der Rangliste an der Spitze, direkt gefolgt von Daimler und BMW - beide bewegen sich um 20 Indexpunkte bei der Innovationsstärke, wie der Branchendienst Ecomento vermeldet. In einem anderen Segment allerdings zeigen Tesla, BYD und BAIC den Konkurrenten die ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...