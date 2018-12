Nach dem formellen Hauptversammlungs-"Go" durch die aktuell rund 200 Aktionäre der startup300 AG am 28. November und nach Abstimmung mit der Wiener Börse ist es so gut wie fix: Am 21. Januar 2019 wird für die startup300 AG die Wiener Börsenglocke läuten. Damit beginnt für den rasant wachsenden heimischen Start-up-Markt eine neue Zeitrechnung. Denn mit startup300 wird das erste Start-up den Schritt an den österreichischen Kapitalmarkt schaffen. Die startup300 AG, vor drei Jahren in Linz gegründeter Betreiber eines österreichweiten Startup-Ökosystems, zählt zu den ersten Unternehmen überhaupt, die gleich im Januar ein Listing im neuen Marktsegment "Direct Market Plus" der Wiener Börse umsetzen ...

