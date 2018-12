In ausgewogenes und damit langfristig stabiles Anlageportfolio gehört auch Gold. Womit Anleger ihren Goldanteil im Depot bestücken können.

Gold wird als Anlage wieder interessant. Die Aktienmärkte stehen unter Druck und die Weltwirtschaft geht womöglich in die nächste Rezession. Um sich vor dem drohenden Kursverfall bei Aktien zu schützen, werden immer mehr Anleger mit einem Teil ihres Vermögens auf Gold umsteigen. Doch womit können sie ihren Goldanteil im Depot bestücken?

Notfallreserve aus Münzen und Barren

In eine Zigarettenschachtel passen genau 2168 Gramm Gold, aktueller Wert: rund 76.500 Euro. Gold ist somit ideal für alle, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollen - unbehelligt von Staat, Steuerbehörden, Zoll. Physisches Gold, auf das Anleger direkt zugreifen können, bietet stets eine Liquiditätsreserve außerhalb des Finanzsystems. "Physisch bedeutet, dass ich immer zu meinem Safe gehen, meine Barren und Münzen rausnehmen und am Markt verkaufen kann, wenn ich das muss", sagt der berühmte Schweizer Investor Felix Zulauf.

Das macht Gold zu einer begehrten Notfallreserve. Auf die zurückgreifen könnten Anleger beispielsweise, wenn der Zugriff auf Konten, Depots und Bargeld versperrt sein sollte - etwa bei einem Crash der Computersysteme, einem Zusammenbruch der eigenen Bank oder beim Übergang zu einer neuen Währung.

Anleger ...

