Der Unternehmer Masayoshi Son bringt seine Softbank-Mobilfunktochter für 23,5 Milliarden Dollar an die Börse. Warum das ein aggressiver Strategiewechsel ist.

Es ist ein radikaler Strategieschwenk: Über viele Jahrzehnte baute Masayoshi Son seine Gründung Softbank zu einem Internet- und Mobilfunkimperium auf. Doch jetzt ist der 61 Jahre alte Milliardär dabei, das Mobilfunkgeschäft aus dem Konzern herauszulösen - um sich danach noch intensiver auf seine Investitionen in Künstliche Intelligenz und Robotik zu konzentrieren.

Sons amerikanische Mobilnetzgesellschaft Sprint soll mit der US- Tochter der Deutschen Telekom fusionieren. Den indischen Onlinehändler Flipkart verkaufte er wenige Monate nach seinem Einstieg mit hohem Gewinn an den US-Einzelhandelsriesen Walmart.

Und am kommenden Mittwoch schließlich wird der reichste Mann Japans einen Teil seiner Kronjuwelen abgeben: Er will 37 Prozent der japanischen Mobilfunktochter Softbank Corp. für 23,5 Milliarden Dollar an den Kapitalmarkt bringen - einer der größten Börsengänge der Weltgeschichte.

Mit diesem Manöver peilt Son eine Neupositionierung Softbanks zu einem wertvollen Investmenthaus an. Mit dem frischen Kapital aus dem Börsengang will er Schulden tilgen und die Kasse der Holding für neue Firmenkäufe füllen.

Doch vor allem versucht er, den Wert der Softbank-Holding zu erhöhen. Diese wird derzeit laut einer Berechnung der Wirtschaftszeitung Nikkei 55 Prozent unter dem Buchwert aller Beteiligungen und Vermögenswerte gehandelt.

Ein Grund für den hohen Abschlag ist der "Son-Discount". Damit ist der schwer verständliche Charakter des von Son 1981 gegründeten Konzerns gemeint.

Softbank ist ein komplexer Hybrid aus realen Geschäften und Investmentfonds. In den 2000er-Jahren fokussierte sich Son mehr auf das reale Geschäft - bestehend aus dem Breitbandinternet und seit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...