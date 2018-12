HSBC profitiert von steigenden Kundeneinlagen und höheren Zinsmargen in Asien. So konnte der Zinsüberschuss in den ersten 9 Monaten 2018 gesteigert werden. Das Wachstum ging allerdings mit höheren Aufwendungen einher. Das operative Ergebnis lag um 4% über dem Vorjahreszeitraum, was nicht ganz den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente HSBC rund 12,9 Mrd $ (+10%). Das Wachstum des Nettogewinns wurde durch positive Wechselkurseffekte begünstigt.

